У Тернополі патрульні спіймали дезертира
22/03/2017 0
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Патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку.
Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції.
Інспектори, патрулюючи на вулиці Лесі Українки, виявили двох підозрілих осіб. Подія трапилася вночі, 20 березня.
З’ясувалося, що один із них, 35-річний громадянин, перебуває в розшуку за порушеним кримінальним провадження за ч.4 ст. 407 ККУ – самовільне залишення військової частини або місця служби з 21.11.2016 року.
Громадянина доправили до відділку поліції.
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