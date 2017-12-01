У Тернополі патрульні наздоганяли п’яного водія

01/12/2017 Розмір тексту:

Патрулюючи вулицю Князя Острозького, 29 листопада, близько 22-ї години, охоронці порядку помітили автомобіль Nissan Primastаr, який порушував ПДР. Інспектори наказали водієві зупинитися. Проте він лише пришвидшився і почав втікати.

Патрульні почали наздоганяти правопорушника. Інспекторам вдалося заблокувати йому рух на вулиці Стадникової. При спілкуванні з водієм патрульні зрозуміли чому він втікав, був характерний різкий запах алкоголю з порожнини рота. 34-річний громадянин освідуватися категорично відмовився.