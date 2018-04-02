У Тернополі парочка наркоманів продавала заборонені препарати

02/04/2018 Розмір тексту:

Двоє раніше судимих жителів Тернопільщини влаштували в обласному центрі наркобізнес. Чоловік та жінка налагодили наркоторгівлю забороненими медичними препаратами. Співмешканці продавали “соннат” та “димедрол”.

До працівників управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області надійшла оперативна інформація про ймовірних правопорушників.

Впродовж кількох місяців, каже очільник даного управління Михайло Димида, вони документували факти продажу сильнодіючих лікарських препаратів, які підсилюють дію наркотиків. Наприкінці березня оперативники піймали дует на гарячому, а саме у момент збуту.

За попередньою інформацією, наркопідприємці – раніше судимі жителі Тернополя та Чортківського району, 1968 та 1969 років народження. Вони уже неодноразово відбували покарання в місцях позбавлення волі. Обоє лікуються від наркозалежності, проходячи замісну терапію. Чоловік вийшов з в’язниця у 2017 році, але на шлях виправлення не став.

За одну таблетку просили сімдесят гривень. Під час санкціонованого обшуку і підозрюваних вилучили таблетки, рецепти та гроші. Жителям області інкримінують статтю 321 частина 3 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство. З’ясовують оперативники звідки зловмисники брали рецепти та кому продавали товар.