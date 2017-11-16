У Тернополі озброєний грабіжник нападає на жінок і дітей. ВІДЕО

16/11/2017 Розмір тексту:

Погрожуючи вогнепальною зброєю, невідомий у Тернополі здійснив два розбої та грабіж на жінок.

Перший напад правоохоронці зареєстрували в ніч з 12 на 13 листопада, повідомляють у поліції. Близько 23:50 вісімнадцятирічна потерпіла зайшла у під’їзд на вулиці Шпитальній. На сходовій клітці першого поверху стояв невідомий. Чоловік, вистріливши в напрямку дверей, сказав віддати сумку та цінні речі. Жінка злякалася, а тому зробила усе, про що просив нападник. Після цього він зник.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та кінологи. За словами начальника управління карного розшуку Анатолія Гуски, на пошуки зловмисника вони задіяли оперативні підрозділи поліції, почали опрацьовувати речові докази, зібрані на місці події.

Проте напади на цьому не припинилися. Уже наступного дня, 14 листопада, на лінію “102” зателефонувала мешканка з Лепкого. Жінка повідомила, що близько 19:15 невідома особа, погрожуючи зброєю та вистріливши в підлогу ліфта, викрала в неповнолітньої дівчинки мобільний телефон. Гільза, вилучена з місця злочину, була ідентичною тій, яку знайшли напередодні.

Черговою жертвою нападника через годину стала ще одна тернополянка. На вулиці Барвінських до жінки підбіг невідомий, і погрожуючи насильством, викрав у неї сумку, де були гроші та документи.

Анатолій Гуска каже, що нападника зафіксувала камера відеоспостереження. Придивіться до відео, можливо ви впізнали на ньому свого знайомого чи сусіда. Будь-яку інформацію можна повідомити на лінію “102” або за номером (096)118 76 08. Анонімність гарантується.