У Тернополі озброєний чоловік увірвався в під’їзд і влаштував криваве побоїще. ФОТО
Сьогодні близько 3-ї години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Старий Ринок в одному з під’їздів бійка та чути крики, потрібна допомога поліції.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні припинили сутичку між чоловіками у яких виник конфлікт. Уже в ході з’ясування обставин події, було встановлено, що невідомий громадянин 1969 р. н., зайшов в під’їзд та почав вчиняти сварку з мешканцями квартир. Проте словесна перепалка переросла в бійку з жителем однієї з квартир. 47-річний та 49-річний чоловіки завдали один одному тілесні ушкодження, після чого були госпіталізовані в один з лікувальних закладів Тернополя бригадою швидкої допомоги. Також при поверхневій перевірці , у громадянина 1969 р. н. було виявлено предмет схожий на пістолет, газовий балончик та складний ніж, повідомляють у патрульній поліції.
Чоловіка 1969 р. н. затримано у порядку ст. 208 КПК (Затримання уповноваженою службовою особою) та за фактом події відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності).
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