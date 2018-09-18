У Тернополі озброєний чоловік увірвався в під’їзд і влаштував криваве побоїще. ФОТО

18/09/2018 Розмір тексту:

Сьогодні близько 3-ї години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Старий Ринок в одному з під’їздів бійка та чути крики, потрібна допомога поліції.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні припинили сутичку між чоловіками у яких виник конфлікт. Уже в ході з’ясування обставин події, було встановлено, що невідомий громадянин 1969 р. н., зайшов в під’їзд та почав вчиняти сварку з мешканцями квартир. Проте словесна перепалка переросла в бійку з жителем однієї з квартир. 47-річний та 49-річний чоловіки завдали один одному тілесні ушкодження, після чого були госпіталізовані в один з лікувальних закладів Тернополя бригадою швидкої допомоги. Також при поверхневій перевірці , у громадянина 1969 р. н. було виявлено предмет схожий на пістолет, газовий балончик та складний ніж, повідомляють у патрульній поліції.

