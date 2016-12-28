У Тернополі озброєний чоловік не впускав дружину до квартири

28/12/2016 0
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Увечері, 26 грудня, інспектори отримали повідомлення про те, що співмешканець не впускає жінку до квартири та погрожує предметом, схожим на пістолет. Інспектори миттєво прибули за вказаною адресою і біля будинку побачили заявницю.

“Чоловік не впускає мене до квартири. У нього є рушниця і пістолет”, – повідомила 41-річна жінка.

На вимогу поліцейських громадянин відчинив двері. 56-річний чоловік повідомив, що має дві одиниці зброї та відповідні документи. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та інспектора дозвільної системи для встановлення всіх обставин справи.

Інспектори доставили чоловіка до медичного закладу для освідування на стан алкогольного сп’яніння, результат виявився позитивним – 1,06 проміле алкоголю в крові. Потім громадянина доставили до відділку поліції.

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