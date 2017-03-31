Озброєні бандити в масках напали на подружжя і забрали 5000 доларів

31/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 187 КК України (Розбій).

Встановлено, що учора, 30 березня 2017 року, до працівників Нацполіції звернулась тернополянка із заявою про напад на неї та чоловіка, з яким вони перебували у власному авто, невідомих осіб у масках. За словами потерпілої до припаркованого нею автомобіля, у якому вона сиділа разом з чоловіком, підійшли двоє невідомих осіб у масках та погрожуючи пістолетом, вирвали у неї з рук сумку з 5000 доларів США.

Надалі зловмисники втекли з місця події на автомобілі «Mercedes-Benz Vito», в якому виявився ще один співучасник злочину. Потерпіла разом із чоловіком спробували наздогнати їх на своєму авто. Нападники відірвались від переслідування та заблукали у одному із сіл Тернопільського району, де покинули «Mercedes-Benz Vito» .

Правоохоронці відшукали покинутий автомобіль у смт. В.Бірки Тернопільського району та затримали трьох розбійників. У скоєнні злочину підозрюються 3 жителів нашої області.

На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.