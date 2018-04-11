У Тернополі остаточно завершився опалювальний сезон
11/04/2018 0
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Враховуючи зростання температурних показників зовнішнього повітря, 11 квітня у Тернополі завершено опалювальний період для житлових будинків, лікувальних закладів, шкіл, дошкільних закладів та інших споживачів теплової енергії міста.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.
Наразі у місті розпочинаються ремонтні роботи з підготовки об’єктів теплопостачання вже до нового опалювального сезону.
Нагадаємо, що з 4 квітня у Тернополі було призупинено теплопостачання на всіх об’єктах, окрім лікарень. Тепер же з 11 квітня опалювальний сезон завершився для всіх споживачів та установ міста.
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