У Тернополі оштрафували продавця ялинок

29/12/2016 0
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У Тернополі на ринку затримали чоловіка, котрий продавав ялинки без бирок.

Як повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в області, продавець придбав дерева на приватному землеволодінні у Зборівському районі.

Під час огляду працівниками екологічної інспекції зафіксовано недотримання норм чинного законодавства, а саме, на ялинках були відсутні бирки встановленого взірця (самоклеючі стикери з нанесеним штрих-кодом).

Порушника притягнено до адміністративної відповідальності.

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