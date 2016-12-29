У Тернополі оштрафували продавця ялинок
29/12/2016 0
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У Тернополі на ринку затримали чоловіка, котрий продавав ялинки без бирок.
Як повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в області, продавець придбав дерева на приватному землеволодінні у Зборівському районі.
Під час огляду працівниками екологічної інспекції зафіксовано недотримання норм чинного законодавства, а саме, на ялинках були відсутні бирки встановленого взірця (самоклеючі стикери з нанесеним штрих-кодом).
Порушника притягнено до адміністративної відповідальності.
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