У Тернополі оштрафували дуже зухвалого іноземця

14/02/2017 0
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Виклик про те, що сусіди шумлять і не дають відпочивати надійшов патрульним поліцейським 12 лютого, близько 23-ї години вечора.

Інспектори оперативно прибули на вулицю Львівську. Кілька іноземців шуміли і сварилися між собою. Охоронцям порядку вдалося їх заспокоїти. Полісмени спустилися вниз по сходовій клітці, а за ними в слід вибіг 25-річний хлопець. Почав лаятися, поводився неадекватно і зухвало. Очевидно було, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні доправили його у медичний заклад, але від освідування він відмовився. Після того, відвезли у відділок поліції.

Охоронці порядку винесли іноземцю постанову за ст.178 КУпАП (поява у громадському місці у п’яному вигляді), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

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