У Тернополі орудують аферистки, які “гіпнотизують” продавців

09/03/2017 Розмір тексту:

Дві шахрайки у Тернополі дурять продавців і касирів. Жінки, нібито оплачуючи великою купюрою якийсь дрібний товар, забирають і свою купюру, і решту, і власне товар.

Про це редакції “20 хвилин” розповіла тернополянка Наталя Тиха. Жінка є директором одного з магазинів, де побували спритні жіночки. Вона хоче застерегти інших тернопільських підприємців.

– Шахрайки приходять у магазин, обирають якийсь недорогий товар, – каже вона. – І коли біля каси збирається найбільше людей і касиру треба усіх швидко обслужити, підходять розплачуватись. Витягують купюру номіналом 200 чи 500 гривень, показують її продавцеві чи касиру, нібито розплачуються. Касир витягає решту або ж купюру такого ж номіналу, а вони свої гроші кладуть назад у гаманець. Причому забирають і свої гроші, і гроші магазину, і товар. Як вони це роблять, не знаю. Можливо, за допомогою навіювання, гіпнозу. Продавець не може зрозуміти, як усе відбувається, нічого не пам’ятає.

Такий випадок у магазині, яким керує пані Наталія, трапився 26 лютого. Спершу, коли у касі забракло грошей, подумали, що продавець віддав комусь більшу решту. Утім, розуміли, що аж настільки дати більше не могли.

– У нашому магазині ці жінки так купували колготи за 500 грн, вартість яких близько 40 гривень, – додає вона. – Згодом виявили, що у касі забракло 500 гривень. Ми потім переглядали записи із камер відеоспостереження, де видно, як одна із жінок показує купюру, а потім ховає у гаманець. Вони можуть запропонувати і дрібні купюри, якщо їх бракує. Але у результаті магазин залишається без грошей.

Схожі випадки трапились і у двох магазинах однієї із популярних торгових мереж. В одному з них панянки купували магнітик вартістю 11 гривень. Розплачувались двохсотгривневою купюрою.

– Я хотіла попередити знайому з продуктового магазину, мовляв, дивись, шахрайки ходять у Тернополі, – каже вона. – А вона каже, що вже пізно. Мовляв, у неї вже так «купували» батончик вартістю 10 гривень. Як і ми, представники торгової мережі звернулись у поліцію. Тут з’ясували, яким автомобілем пересуваються жінки. Вони з Чернівців, але поки що знайти їх не можуть.

Як повідомили у прес-службі обласної поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190, ч. 1.