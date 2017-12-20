Злодій із Запоріжжя орудував у західних областях

20/12/2017 Розмір тексту:

Щонайменше до трьох фактів злодійства, вчинених у Тернополі, причетний 38-річний житель Запоріжжя. Раніше судимий зловмисник обікрав офісне приміщення та два медичні заклади.

Десять тисяч гривень збитків зазнав власник офісного приміщення, що по вулиці Степана Бандери. Зловмисник вночі, пошкодивши вхідні двері, викрав три ноутбуки.

Портативний ПК виніс лиходій і з діагностичного центру, а зі стоматологічного кабінету, що на вулиці Бережанській поцупив медичне обладнання.

Крадія за вчинення аналогічних злочинів затримали оперативники івано-франківської поліції. Сьогодні він перебуває в слідчому ізоляторі, повідомляє Досьє 102.