У Тернополі орудує російськомовний вандал-маніяк. ФОТО

05/06/2017 Розмір тексту:

Вже вчетверте від початку 2017 року працівниками підприємства “Наш дім” були здійснені роботи по ліквідації надписів “графіті” на стіні житлового будинку №11, що по вул. Слівенській.

Нагадаємо, що відповідно до п. 2.8 згаданих Правил: «обов’язки підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців – підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об’єкта підприємницької діяльності (фасад будівлі, прилеглу територію), засоби зовнішнього оформлення (вивіска, трафарети та інше), ліквідовувати написи «графіті» за власний рахунок». Відповідальність за вказане правопорушення передбачено ст. 152 КУпАП та тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на суму від 850 грн. до 1700 грн.

Джерело: tenews.org.ua