У Тернополі завівся банкомат-злодій

Та попри те, зі сторони працівників Ощадбанку не вжито жодних дій, банкомат не опечатано, немає повідомлення для користувачів про його несправність, повідомляє Тернопільська липа.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише тернополянка Ірина Чорна:

“ОБЕРЕЖНО! Банкомат-шахрай! вул. 15 Квітня,15а.

Банкомат, без попередження про несправність, проводить транзакцію по зняттю готівки, але грошей не видає. За наступною спробою на рахунку коштів уже немає. За інформацією працівників відділення, подано уже понад 12 заяв від постраждалих ошуканих банком користувачів. Проте, зі сторони ощадбанку не вжито жодних дій.

Банкомат не опечатано, немає повідомлення для користувачів про несправність банкомата. Є підозра, що відповідальні особи ощадбанку зацікавлені у “такій поломці” банкомату. Оператор гарячої лінії обіцяє що розбиратися будуть впродовж 45 днів!!!! А на даний час банкомат, чи то банк продовжує обкрадати своїх клієнтів.”