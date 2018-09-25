У Тернополі організували флешмоб на підтримку батьків, які виховують дітей з інвалідністю

25/09/2018 0
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Тернополянка Олена Коваль організувала флешмоб для матерів, які виховують дітей з інвалідністю.

Жінка також виховує хлопчика і з власного досвіду знає, що означає виховувати особливу дитинку. Вона вирішила таким чином підтримати таких жінок та дітей і мотивувати їх рухатися вперед.

Життя продовжується, незважаючи на все, що нам довелось пережити…І воно Має бути Яскравим“, – цитують організаторку флешмобу  Тернополяни.

Флешмаб полягає ту тому, щоб кожна мама виставила світлину, де вона поруч своєю дитиною з  хештегом – #хочеться_Жити.

Підтримаємо цим флешмобом усіх матерів, які виховують дітей з інвалідністю ! Нехай це буде потужна мотивація для них Рухатись Далі! Не озиратись ні на кого, Ви і Ваша дитина – Прекрасні – це єдине, що Ви знаєте точно!“, – йдеться у пості.

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