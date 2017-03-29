У Тернополі організовують солодкий ярмарок, щоб врятувати життя волонтерці

29/03/2017 Розмір тексту:

Дев’ятого квітня на майдані Волі у Тернополі відбудеться солодкий ярмарок. Там збиратимуть гроші на лікування хворої на онкологію 28-річній Сюзанні Матійчик. У квітні дівчині робитимуть операцію, яка вартує 22 тисячі доларів.

Солодкий ярмарок організовують волонтери ГО «Автомайдан».

«Тільки сама операція коштує більше двадцяти тисяч доларів. А ще потрібні гроші на реабілітацію, перебування у клініці. Вже зовсім скоро Сюзанна має летіти на операцію, а необхідних грошей ще немає. Тому, щоб зібрати потрібну суму, ми організовуємо солодкий ярмарок. На цьому ярмарку будемо продавати солодощі власного виробництва, або з власного підприємства. Долучитися можуть всі охочі. Це питання життя і смерті. Тому прохання до тернополян – прийти на цей ярмарок і по можливості взяти у ньому участь. Ярмарок відбудеться дев’ятого квітня о десятій годині», – розповідає волонтер Оксана Бачинська.

До слова, влітку у дівчини мало відбутися весілля. Через онкологію плани довелося дещо змінити, проте вона сподівається, що отримає шанс жити.

На лікування Сюзанни можна перерахувати гроші. Картка ПриватБанку 5168 7423 4311 5196. Мама дівчини – Матійчик Анжела Володимирівна.