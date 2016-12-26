У Тернополі оголосили полювання на нелегальні ялинки

26/12/2016 Розмір тексту:

Жителям Тернопільщини вкотре нагадують про відповідальність за нелегальну реалізацію ялинок. Тернопільські патрульні проводитимуть регулярні рейди на ринках. Порушників чекають серйозні штрафи.

Свідченням того, що ялинка продається легально, є наліпка з індивідуальним номером і кодом. Патрульні перевірятимуть також наявність необхідних документів для реалізації лісових дерев. «Необхідний певний перелік документів, а саме свідоцтво платника податків, що особа здійснює підприємницьку діяльність, сплачує податки. Також мусить бути товаротранспортна накладна, яка видається лісовим господарством. Щодо паперових штрих-кодів, то вони наклеюються на кожну ялинку. Якщо виявляються порушення, цим займатиметься поліція. Порушники будуть змушені відповідати за свої дії», – каже заступник командира роти УПП в м. Тернополі Володимир Горбовий.

Жителів Тернопільщини просять купувати ялинки лише з відповідними штрих-кодами. У разі виявлення порушень, радять звертатися до правоохоронних органів.