У Тернополі оголосили полювання на нелегальні ялинки
Жителям Тернопільщини вкотре нагадують про відповідальність за нелегальну реалізацію ялинок. Тернопільські патрульні проводитимуть регулярні рейди на ринках. Порушників чекають серйозні штрафи.
Свідченням того, що ялинка продається легально, є наліпка з індивідуальним номером і кодом. Патрульні перевірятимуть також наявність необхідних документів для реалізації лісових дерев. «Необхідний певний перелік документів, а саме свідоцтво платника податків, що особа здійснює підприємницьку діяльність, сплачує податки. Також мусить бути товаротранспортна накладна, яка видається лісовим господарством. Щодо паперових штрих-кодів, то вони наклеюються на кожну ялинку. Якщо виявляються порушення, цим займатиметься поліція. Порушники будуть змушені відповідати за свої дії», – каже заступник командира роти УПП в м. Тернополі Володимир Горбовий.
Жителів Тернопільщини просять купувати ялинки лише з відповідними штрих-кодами. У разі виявлення порушень, радять звертатися до правоохоронних органів.
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