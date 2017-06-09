У Тернополі офіційно відкрили купальний сезон

09/06/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на примхливу погоду, купальний сезон у Тернополі офіційно відкрито. В області для купання призначене єдине місце – тернопільський став лише з боку пляжу «Циганка». Купатися в інших місцях небезпечно для життя, – нагадують жителям краю.

Минулого року на водоймах краю загинуло 42 людини, троє з них – неповнолітні. Відтак рятувальники просять дотримуватися правил безпеки.

«У Тернополі розпочався купальний сезон. У теплу погоду люди масово відпочивають біля води. Тому ми вкотре нагадуємо, наскільки важливо дотримуватися правил безпеки під час такого відпочинку. Необережність може вартувати життя. Ми просимо жителів області не брати зі собою на відпочинок алкоголь. У стані алкогольного сп’яніння є велика небезпека потонути. Небезпечним також є купання на стихійних, необладнаних рятувальними постами водоймах. Там, де купатися недозволено, мають встановлюватися відповідні таблички. Адже, безпечно купатися лише в спеціально-визначених для цього місцях, в Тернополі облаштований для відпочинку лише Дальній пляж», – відзначила помічник начальника управління ДСНС України у Тернопільській області Ірина Крупа.

Вже цього року вода забрала життя восьми людей з Тернопільської області. Причиною загибелі називають нехтування правилами безпеки.

Софія Романська