У Тернополі очікують Гройсмана і Порошенка

22/09/2018 Розмір тексту:

24-25 вересня в Тернополі пройде розширене засідання Асоціації міст України під промовистою назвою «День Діалогу з владою».

Майже 400 учасників: міські, селищні та сільські голови, голови ОТГ, народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, ЦОВВ, обласної державної адміністрації та обласної ради зі всієї України приїдуть у Тернопіль, пише Тернопільська липа.

За власною інформацією «Терену», про своє бажання взяти участь в заході повідомив Прем’єр-Міністр В. Гройсман, а за власною інформацією TeNews, у форумі візьме участь і Президент України Петро Порошенко.

Попереднє місце проведення – Український дім «Перемога».