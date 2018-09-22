У Тернополі очікують Гройсмана і Порошенка

22/09/2018 0
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24-25 вересня в Тернополі пройде розширене засідання Асоціації міст України під промовистою назвою «День Діалогу з владою».

Майже 400 учасників: міські, селищні та сільські голови, голови ОТГ, народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, ЦОВВ, обласної державної адміністрації та обласної ради зі всієї України приїдуть у Тернопіль, пише Тернопільська липа.

За власною інформацією «Терену», про своє бажання взяти участь в заході повідомив Прем’єр-Міністр В. Гройсман, а за власною інформацією TeNews, у форумі візьме участь і Президент України Петро Порошенко.

Попереднє місце проведення – Український дім «Перемога».

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