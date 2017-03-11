У Тернополі обвалилися гаражі з маршрутками. ФОТО

11/03/2017 0
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В автобусному парку обвалились гаражі. Пошкоджено дві маршрутки.

О 8:42 до нас надійшов виклик, – повідомляє Оксана Смільська, прес-секретар УПП в м. Тернопіль. – Прибувши за вказаною адресою, Галицька, 38, було виявлено руйнування орендованих гаражів та пошкодження майна.

Автобус “Богдан” та ПАЗ знаходилися у гаражах. Наразі встановлено власника транспортного засобу та орендаря. Причина руйнування гаражів та сума завданих збитків встановлюється.

На місце події викликано аварійно-рятувальний загін ДСНС та слідчу групу, повідомляє “20 хвилин“.

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