У Тернополі ображений патрульний побив чоловіка та пирснув на нього сльозогінним газом

26/01/2017 0
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Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження стосовно інспектора роти  батальйону Управління патрульної поліції у місті Тернополі.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області, 20 грудня біля каси одного з магазинів обласного центру поліцейський, у відповідь на некоректне висловлювання тернополянина на його адресу, вдарив його головою в ділянку носа. Конфлікт продовжився біля входу до магазину, де правоохоронець ще кілька разів наніс удари потерпілому, розпиливши сльозогінний газ йому в обличчя.

Підозрюваному у вчиненні злочинів за ч.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.126 (умисне завдання удару, який завдав  фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень) КК України повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.

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