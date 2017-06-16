У Тернополі обрали нового єпископа УАПЦ

16/06/2017 Розмір тексту:

Попри непорозуміння між священнослужителями на зборах Тернопільської єпархії УАПЦ, нового єпископа все ж обрали.

Вчора близько третьої години дня двері кафедрального собору Різдва Христового з гуркотом відчинилися, і з примімення почали виходити священнослужителі. У відчиненому для мирян соборі з уст владик лунали останні рядки молитви за Україну, а це ознаменувалось тим, що тернопільську єпархію тепер очолюватиме новий єпископ, повідомляє сайт Тернополяни.

– В дусі любові наша єпархія висловила прохання до владики Блаженнішого Макарія тимчасово повернути владику Віктора(Бедя) та висвятити його на єпископа вікарного з місцем перебування в Тернополі. Виступив з цим проханням перед присутніми кандидат архімандрит Даниїл. В майбутньому ще очікується проведення Архієрейського собору і буде призначена дата висвячення владики Віктора. Ми всі хочемо, аби владика Бедь залишився в Тернополі і служив цьому чудовому храму, – поділився підсумками зборів митрополит Галицький Андрій.

Митрополит Андрій зазначив, що непорозуміння, яке виникло між отцями через спосіб проведення виборів, ніяк не вплинуло на подальше проведення собору. За словами владики, собор Різдва Христового є соборноправним, і тут не панує диктат відносно того, як проводити церковні заходи.