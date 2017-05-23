У Тернополі обрали найсильніші християнські голоси. ФОТО

23/05/2017 Розмір тексту:

В області організували фестиваль сучасної християнської пісні, який складався з чотирьох етапів. Переможців відзначили в обласному українському драмтеатрі ім. Т. Шевченка.

На Тернопільщині взялися популяризувати християнські пісні українською мовою. У сучасній музиці недостатньо таких творів. Відтак цей конкурс покликаний виявити найбільш сильні голоси серед жителів Тернопільської області, – каже організатор конкурсу Лідія Волощук. «Ми хотіли найкращі голоси записати, зробити для них диски. І щоб ці пісні лунали всюди. Ми планували і мали це бачення, щоб християнська пісня українською мовою звучала і в магазинах, і всюди», – додає пані Лідія.

Стартував конкурс вкінці зими. Для участі у першому етапі зареєструвалося півсотні талановитих співаків. Вони виконували пісні на загальну християнську тематику, для другого етапу було потрібно підготувати пісню про Україну, для третього – про Пасху, і для четвертого – про Реформацію.

Фіналіст конкурсу, соліст гурту «Сотерія» Олександр Ядловський розповідає: до кожного відбору наполегливо готувався: «Для мене це було дуже відповідально. Тому готувалися багато часу. Дуже хотілося, щоб пісня торкалася сердець інших людей»

Перемогла у номінації «Сольне виконання» жителька Чорткова Марія Нікольців. «Я вдячна Богові за цей талант. Відчуваю, що повинна співати для Творця. Цим я віддаю хоча б частинку того, що отримала від Бога», – додає дівчина.

Переможці конкурсу братимуть участь у різноманітних фестивалях і концертних програмах.

Софія Романська