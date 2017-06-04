У Тернополі обрали найкрасивішу студентку. “Гарячий” фоторепортаж

04/06/2017 0
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У Тернополі відбудеся конкурс краси “СтудМіс Тернополя 2017”.

За звання накрасивішої студентки міста змагалися 12 претенденток. Проте звання “СтудМіс Тернополя” виборола представниця ТНЕУ Олена Войнарович.

Першою віце-міс стала майбутній медик Наталія Мосійчук.

Титул другої віце-міс отримала студентка ТНЕУ Яна Колеснік.

Далі – фоторепортаж інтернет-видання “Тернополяни“.

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