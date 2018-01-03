У Тернополі облаштували найбільшу Різдвяну шопку в Україні. ФОТО

03/01/2018 Розмір тексту:

Найбільшу в Україні Різдвяну шопку вже облаштували у Церкві Святого апостола Петра в Тернополі. Жителі обласного центру можуть побачити рекордну композицію, відвідавши храм.

Цього року ширина Різдвяної шопки – 50 метрів, а висота – 20 метрів. Нагадаємо, тернопільську шопку занесено до Книги рекордів України. Її встановлюють тринадцятий рік поспіль.

«Ця величезна Різдвяна шопка вже стала доброю традицією для нашої церкви. Кожного року ми стараємося зробити шопку особливою. Наприклад, цього року ми зробили новий фон, який відображає Вифлиєм. Також додали кілька нових фігур. Чекаємо жителів краю у нашому храмі. Побачити шопку можуть всі охочі», – розповідає брат Демян.

Архітектор отець Косма працював над деталями цьогорічної шопки від літа. За його проектом було створено рухомий вертеп, у якому – святий Франциск б’є у дзвін і закликає людей поклонятися Богові.

Софія Романська