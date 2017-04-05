У Тернополі обікрали вірнопідданого королівства Данія

05/04/2017 Розмір тексту:

Крадіжка сталася в приміщенні кафетерію, що поблизу автовокзалу в обласному центрі.

55-річний данець зайшов у громадський заклад, аби перекусити. Зняв верхній одяг і повісив на стілець. В цей час поблизу крутився раніше судимий тернополянин. Йому й пригледілася добротна куртка в кишені якої був дорогий мобільний телефон.

Розшуківці Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками кримінальної поліції Головного управління оперативно відреагували на заяву іноземця. Вже за декілька днів було встановлено особу підозрюваного. Ним виявися раніше неодноразово судимий житель обласного центру. Чоловік ніде не працює, зловживає алкоголем, тому завжди у пошуку наживи.

У зловмисника поліцейські вилучили крадені речі. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 КК, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.