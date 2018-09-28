У Тернополі обікрали ломбард
28/09/2018 0
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Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо 29-річної жительки обласного центру. Як встановили поліцейські тернополянка обікрала ломбард, в якому була працевлаштована.
Як повідомив заявник, під час ревізії він виявив нестачу золотого ланцюжка вагою близько 14 грам. У протиправному чоловік запідозрив працівницю, яка мала доступ до речей.
Здогадки потерпілого підтвердили й працівники поліції. У вчиненому тернополянка зізналася. Це вперше коли дівчина попадає в поле зору поліцейських.
Дії підозрюваної кваліфікували за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.
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