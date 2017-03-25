У Тернополі обікрали автомобіль швидкої допомоги
25/03/2017 0
Розмір тексту:
Правоохоронці Тернопільського відділу поліції 24 березня задокументували звернення громадян щодо крадіжок з авто.
Із заявою звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив про зникнення свого майна з салону автомобіля. Поліцейські встановили, що 37- річний житель Тернополя припаркував транспортний засіб «Peugeot Partner» в дворі будинку. Невідомі проникли в авто шляхом підбору ключа й забрали акумуляторну батарею, музичні колонки та прихопили з собою туалетний освіжувач, повідомляють в ГУ НП.
Зловмисники не залишили поза увагою і спеціальний транспорт швидкої медичної допомоги. В той момент, як водій бригади залишив транспорт, аби допомогти хворому, невідомі залізли в салон та викрали ящик з медичними препаратами лікаря.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Директор з маркетингу
Дизайнер