У Тернополі обікрали автомобіль швидкої допомоги

25/03/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції 24 березня задокументували звернення громадян щодо крадіжок з авто.

Із заявою звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив про зникнення свого майна з салону автомобіля. Поліцейські встановили, що 37- річний житель Тернополя припаркував транспортний засіб «Peugeot Partner» в дворі будинку. Невідомі проникли в авто шляхом підбору ключа й забрали акумуляторну батарею, музичні колонки та прихопили з собою туалетний освіжувач, повідомляють в ГУ НП.

Зловмисники не залишили поза увагою і спеціальний транспорт швидкої медичної допомоги. В той момент, як водій бригади залишив транспорт, аби допомогти хворому, невідомі залізли в салон та викрали ящик з медичними препаратами лікаря.