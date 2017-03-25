У Тернополі обікрали автомобіль швидкої допомоги

25/03/2017 0
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Правоохоронці Тернопільського відділу поліції 24 березня задокументували звернення громадян щодо крадіжок з авто.

Із заявою звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив про зникнення свого майна з салону автомобіля.  Поліцейські встановили, що 37- річний житель Тернополя припаркував транспортний засіб «Peugeot Partner» в дворі будинку. Невідомі проникли в авто шляхом підбору ключа й забрали акумуляторну батарею, музичні колонки та прихопили з собою туалетний освіжувач, повідомляють в ГУ НП.

Зловмисники не залишили поза увагою і спеціальний транспорт швидкої медичної допомоги. В той момент, як водій бригади залишив транспорт, аби допомогти хворому, невідомі залізли в салон та викрали ящик з медичними препаратами лікаря.

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