У Тернополі – нові патрульні з новим начальником
У Патрульній поліції Тернополя – поповнення. Присягу на вірність українському народові склало 49 нових патрульних: 15 жінок і 34 чоловіки.
Також в управлінні патрульної поліції області – новий керівник Богдан Шевчук. Він – уродженець Скали-Подільської Борщівського району.
Богдан Шевчук раніше працював керівником відділу чергової служби патрульної поліції Житомира. Він вже познайомився з командою патрульних поліцейських у Тернополі та взявся до роботи. «Перед патрульною поліцією нині стоїть багато викликів, до яких треба бути готовими. Наше завдання – виправдати довіру та сумлінно працювати», – додав Богдан Шевчук.
Від сьогодні новобранці виходять на своє перше патрулювання. «Ми вітаємо усіх нових у команді патрульної поліції. Це люди віддані своїй справі. А вже їхню роботу оцінюватимуть жителі міста», – відзначив керівник ГУНП в області Олександр Богомол.
Софія Романська
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