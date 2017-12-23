У Тернополі – нові патрульні з новим начальником

22/12/2017 Розмір тексту:

У Патрульній поліції Тернополя – поповнення. Присягу на вірність українському народові склало 49 нових патрульних: 15 жінок і 34 чоловіки.

Також в управлінні патрульної поліції області – новий керівник Богдан Шевчук. Він – уродженець Скали-Подільської Борщівського району.

Богдан Шевчук раніше працював керівником відділу чергової служби патрульної поліції Житомира. Він вже познайомився з командою патрульних поліцейських у Тернополі та взявся до роботи. «Перед патрульною поліцією нині стоїть багато викликів, до яких треба бути готовими. Наше завдання – виправдати довіру та сумлінно працювати», – додав Богдан Шевчук.

Від сьогодні новобранці виходять на своє перше патрулювання. «Ми вітаємо усіх нових у команді патрульної поліції. Це люди віддані своїй справі. А вже їхню роботу оцінюватимуть жителі міста», – відзначив керівник ГУНП в області Олександр Богомол.

Софія Романська