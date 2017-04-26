У Тернополі нігерієць випив бокал пива і виліз на дах автомобіля. ФОТО

26/04/2017 Розмір тексту:

Патрулюючи вулицю Протасевича, інспектори виявили автомобіль Hyundai Tiburon в якого не підсвічувався державний номерний знак. Це трапилося близько 4 години ранку, 26 квітня.

У 23-річного водія, громадянина Нігерії, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на стан алкогольного сп’яніння він погодився пройти на місці. Результат – 0,81 проміле алкоголю в крові.