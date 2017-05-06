У Тернополі незабаром відбудеться ювілейний мистецький фестиваль “Ї”. Програма

05/05/2017 Розмір тексту:

Дійство, повне нестримного заряду енергії, яка вирує у межах вільного і натхненного арт-простору, триватиме у Тернополі три дні – 12-14 травня. Це буде ювілейний, П’ятий міжнародний мистецький фестиваль «Ї». Цей захід вже кілька років поспіль відбувається у нашому мусті та гуртує навколо себе найвідоміших представників сучасного літературного процесу, музикантів та художників, які просто не мислять свого життя без творчості. Фестиваль проводиться з метою популяризації сучасного українського мистецтва серед молоді, тернополян та гостей міста.

Цього року працюватиме декілька локацій фестивалю: Український Дім «Перемога», книгарня «Є» та «Кнайпа 1540». До уваги відвідувачів будуть музична, літературна і театральна сцени, лекції від Романа Скрипіна та Мар’яни Савки, показ фільмів, виставка стімпанк та джанк-арт скульптур Сергія Кузнєцова, світлодіодне шоу від театру «Metanoia» і конкурс відеопоезії «МонОкль».

На музичній сцені виступатимуть: Один в каное, Кімната Гретхен, KRUT, Лінія Маннергейма, Bugs & Bunny, DRUMТИАТР, EPOLETS , Республіка Паліна (Білорусь), Black Maloka, Франко’, ANDZH, BELAROOTS (Білорусь), Приходьте завтра.

Новими літературними творами і презентацією книг потішать: Василь Махно, Сергій Жадан, Ігор Калинець, Олександр Ірванець, Леся Мудрак, Павло Коробчук, Брати Капранови, Макс Кідрук, Юрій Винничук, Юрій Іздрик, Віталій Рыжкоў (Білорусь), Вікторія Диkобраз, Оксана Забужко, Богдан-Олег Горобчук, Марк Лівін, Катерина Бабкіна, Андрій Бондар, Маріанна Кіяновська, Дмитро Лазуткін. Олександр Смик, Ганна Осадко, Богдан Логвиненко, Володимир Рафаєнко, Мирослав Дочинець, Григорій Семенчук, Елла Євтушенко, Андрій Бондар, Ірина Мацко.

На сцені лекторію Роман Скрипін — журналіст, телеведучий, медіаменеджер – говоритиме про “Інтернет-журналістика: авторські комбінації”. А Мар’яна Савка – українська поетеса, літературознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник «Видавництва Старого Лева», віце-президент літературної премії «Великий Їжак» – розповість про «Горизонт видавничої справи: від ідеї до стратегії.».

Для шанувальників кіно відбудеться демонстрація фільмів «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка та «Моя бабуся Фані Каплан» Олени Дем’яненко. Гості фестивалю також зможуть побачити допрем’єрний показ стрічки режисера Олександра Фразе-Фразенка «Пан Ніхто».

Театральне мистецтво представлять: Театр вух з аудіовиставою «Агартха» – режисер – Ірина Фінгерова, спільно з гуртом «Zukkor Zzov»; проект «Музика сфер» від польських митців Божени Боба-Диґи та Мачея Жімки. А ще буде світлодіодне шоу від театру «Metanoia» та конкурс відеопоезії «МонОкль».

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номерами: +38(096) 987 59 92- Юрій Матевощук, +38(097)658 49 03 – Василь Томчишин. Також більше про фестиваль можна дізнатися за посиланнями: http://festji.com

https://www.facebook.com/festji

https://vk.com/festji2017

Ольга Трач