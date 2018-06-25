У Тернополі невідомий “снайпер” розстрілював собак з вікна будинку. ФОТО

25/06/2018 0
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Інцидент стався на вуиці Гайовій.

Про це у “Фейсбуці” повідомила зоозахисниця Аліна Кошельовська.

“З будинку Гайова, 8а, з вікна невідома особа стріляла із зброї по собаках! При них було здійснено 3 постріли! Поруч ходили діти та дорослі! Також працівники підприємства, яке поруч, сказали, що це звична справа!
На місце визвана поліція, приїхали 6 екіпажів! Взяті пояснення! Поліція робить обхід”, – йдеться у повідомленні.

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