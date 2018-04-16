У Тернополі невідомі скоїли диверсію, яка могла призвести до людських жертв. ФОТО
Невідомі пошкодили дорожній знак на Гаївському мості.
На дорожньому знакові 3.15 “Рух транспортних засобів, вага яких перевищує 8 тон, заборонено” на Гаївському перехресті у напрямку Дружби одиничку домальовали вручну. Тобто, невідомими особами змінено максимальну вагу для великовантажного транспорту із 8 тонн до 18 тонн. Про це повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.
– По факту цього правопорушення, яке бачимо вже не вперше, було викликано оперативну групу, адже невідомі не лише пошкодили дорожний знак, але й викривили його дані, – каже заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський. – Невірні дані на обмежувальному дорожньому знакові можуть не лише спричинити неприємності водіям у вигляді штрафів, але й призвести до серйозніших наслідків. Такі дії можна назвати диверсією, оскільки вони можуть спровокувати людські жертви, тому що всім відомо про аварійність даного моста.
“Злим жартом” назвали таке порушення у патрульній поліції в Тернопільській області.
– Такий жарт міг би призвести до непоправних наслідків, оскільки міст аварійний, хоча вже запланована його реконструкція, – каже речник поліції Оксана Смільська. – Наскільки нам відомо, знак вже замінили на той, який там повинен бути. Закликаємо тернополян більше так не жартувати, оскільки за такі дії передбачений штраф.
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