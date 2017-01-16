У Тернополі невідомі розстрілюють іномарки

16/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі впродовж кількох ночей невідомі розстріляли з пневматичної зброї 15 іномарок.

Усі машини були припарковані в дворах і, за словами поліцейських, пішоходам не заважали. Зловмисники цілились у вікна, розбивали скло, але авто не грабували, йдеться в ТСН.

Усі 15 нападів сталися в одному спальному районі міста, і лише в тих дворах, де немає камер спостереження. Опитані місцеві жителі теж поки що нічим слідству допомогти не можуть.

“Очевидець казав, що чув постріли і як спрацювала сигналізація в автомобілі, але оскільки його вікна не виходили на дорогу і мали обмежену видимість він не міг побачити осіб, які це скоїли”, – заявила прес-секретар Управління патрульної поліції у Тернополі Оксана Смільська.