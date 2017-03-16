У центрі Тернополя побили депутата міськради

16/03/2017 0
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У центрі Тернополя двоє чоловіків побили депутата міської ради Івана Сороколіта.

Про це він написав на своїй сторінці у Фесбуці.

“Невідомі мені особи близько 16:40 в стані алкогольного сп’яніння завдали мені певних тілесних ушкоджень на Театральному майдані.
На щастя їх затримано. Чинили неабиякий спротив працівникам поліції.
Зараз даю свідчення і далі проходитиму медичну експертизу”, – написав депутат.

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