У центрі Тернополя побили депутата міськради
16/03/2017 0
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У центрі Тернополя двоє чоловіків побили депутата міської ради Івана Сороколіта.
Про це він написав на своїй сторінці у Фесбуці.
“Невідомі мені особи близько 16:40 в стані алкогольного сп’яніння завдали мені певних тілесних ушкоджень на Театральному майдані.
На щастя їх затримано. Чинили неабиякий спротив працівникам поліції.
Зараз даю свідчення і далі проходитиму медичну експертизу”, – написав депутат.
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