У центрі Тернополя побили депутата міськради

16/03/2017 Розмір тексту:

У центрі Тернополя двоє чоловіків побили депутата міської ради Івана Сороколіта.

Про це він написав на своїй сторінці у Фесбуці.

“Невідомі мені особи близько 16:40 в стані алкогольного сп’яніння завдали мені певних тілесних ушкоджень на Театральному майдані.

На щастя їх затримано. Чинили неабиякий спротив працівникам поліції.

Зараз даю свідчення і далі проходитиму медичну експертизу”, – написав депутат.