Неповнолітні займалися “цим” на газоні серед білого дня. ФОТО

23/03/2017 0
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У Тернополі закохана пара займалась сексом на газоні під будинком.

Про це повідомляють самі очевидці любовної сцени у групі Від Тарнополя до Тернополя, котрі опублікували відповідні фото.

До речі, у свідків виникли сумніви щодо повнолітності коханців, а це лише додає ситуації пікантності.

У мережі уже обговорюють цей скандал, існує припущення, що молоді люди знаходились від дією наркотиків, пише Тернопільська липа.

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