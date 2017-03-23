Неповнолітні займалися “цим” на газоні серед білого дня. ФОТО

23/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі закохана пара займалась сексом на газоні під будинком.

Про це повідомляють самі очевидці любовної сцени у групі Від Тарнополя до Тернополя, котрі опублікували відповідні фото.

До речі, у свідків виникли сумніви щодо повнолітності коханців, а це лише додає ситуації пікантності.

У мережі уже обговорюють цей скандал, існує припущення, що молоді люди знаходились від дією наркотиків, пише Тернопільська липа.