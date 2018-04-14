У Тернополі неадекватний молодик потрощив автомобіль. ФОТО

14/04/2018 0
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– Невідомий у сірому светрі та джинсах побив автомобіль Москвич, який був припаркований у дворі будинку на вулиці Лепкого, – саме так розповів заявник патрульним, коли ті прибули на виклик.

Інспектори взялися обстежувати прилеглу територію. На проспекті Злуки вони виявили особу, яка збігалася із описом заявника. Патрульні підійшли до хлопця, щоб перевірити документи. Однак він поводився дивно і неадекватно. У патрульних виникла підозра, що громадянин має психологічні відхилення, тож викликали швидку.

У медичному закладі вдалося встановити особу. Це 22-річний мешканець Тернополя. Зараз він перебуває на лікуванні у медичному закладі, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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