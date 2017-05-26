У Тернополі не вистачає водіїв тролейбусів

26/05/2017 Розмір тексту:

Щодня Тернополем курсує понад 50 тролейбусів, забезпечуючи транспортне сполучення між різними мікрорайонами. В останні роки комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» не тільки оновлює транспортний парк, а й розширює маршрутну сітку, добудовуючи нові тролейбусні лінії. Але, щоб запускати нові маршрути необхідно мати фахівців, які на цих маршрутах будуть працювати. Зараз на підприємстві не вистачає водіїв, тому «ТЕТ» запрошує усіх бажаючих на навчання.

– Недостача водіїв зараз дуже велика, – говорить Андрій Мастюх, директор КП «Тернопільелектротранс». – Ми закуповуємо транспорт і нам потрібна певна кількість водіїв. Маємо можливість самостійно їх навчати, маємо відповідну ліцензію. Весь період навчання «студенту» виплачують певну суму коштів, а після успішної здачі іспитів оформляємо людину на роботу. Середня зарплата водія тролейбуса – від 6 тисяч гривень. Ми розуміємо, що дуже велика кількість людей їде закордон тому, що за місяць там можна заробити набагато більше. Але треба трохи дивитися вперед тому, що дуже багато на сьогодні моїх знайомих, які повернулися з-закордону мають оформляти пенсію, а не має з чим йти у пенсійний фонд. І думаю, упродовж 2-3 років наступних економік України оговтається, і ситуація з оплатою праці покращиться.

До речі, зголошуватися на навчання можуть не тільки чоловіки, а й жінки. Нині, за словами Андрія Мастюха, приблизно половина із водіїв тролейбусів – жінки, які чудово справляються із роботою. Записатися на курси водіїв можна в інженера з підготовки кадрів, зателефонувавши за номером 43-63-32. Можна надіслати також резюме на електронну адресу: ternotet01@meta.ua

Ольга Трач

Фото автора