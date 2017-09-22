У Тернополі не розминулися тролейбус і легковий автомобіль. ФОТО
22/09/2017 0
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У центрі Тернополя зіткнулися тролейбус та легковий автомобіль.
Аварія сталася сьогодні, 22 вересня, поблизу “шостого” магазину.
На щастя, ніхто не постраждав, передає “0352”.
Через ДТП на даній ділянці дороги утворився затор.
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