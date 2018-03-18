У Тернополі наркоман двічі намагався скоїти самогубство. ВІДЕО

18/03/2018 Розмір тексту:

15 березня о 18 годині патрульні отримали виклик з проспекту Злуки. Заявниця повідомила, що її чоловік поводиться неадекватно, вистрибнув з вікна третього поверху, але самогубству завадили гілки.

Патрульні у той момент були неподалік, тож на виклик прибули за лічені хвилини. Коли вони зайшли до квартири заявниці, вона сказала, що чоловік пішов кудись вверх по сходах. Патрульні негайно попрямували туди. Громадянин перехилився і хотів вже стрибнути з вікна 5 поверху. Інспектори побачили це та одразу схопили його за ноги, повідомляють у патрульній поліції.

Поліцейські надягнули на тернополянина кайданки згідно ст.45 ЗУ «Про національну поліцію», щоб він не зміг спричинити собі шкоду і, передали його бригаді психіатричної допомоги. З’ясувалося, що чоловік лікується від наркотичної залежності.