У Тернополі “накрили” велику партію “лівого” спирту. ФОТО
Нещодавно співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області вилучили з незаконного обігу 3,1 тис. літрів спирту орієнтовною вартістю 950 тис. грн, який перевозився фізичною особою без будь-яких документів.
Про це повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.
Законодавством передбачено, що виробництво спирту та його реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування здійснюється лише з відома органу державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення. Однак товаросупровідні документи на вантаж у водія, який здійснював перевезення спирту, були відсутні.
Варто зазначити, що при потраплянні цієї партії спирту у підпільне виробництво його було б достатньо для виготовлення 15 тис. пляшок горілки, при цьому збитки бюджету від ненадходження акцизного податку склали б орієнтовно 400 тис. гривень.
Підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області постійно здійснюють заходи, спрямовані на витіснення з обігу незаконно виготовленої продукції, яка становить загрозу для життя та здоров’я людей, в першу чергу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, паливно-мастильні матеріали). Всього з початку року працівники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили контрафактну підакцизну продукцію на суму 24,5 млн грн, запобігли втратам бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 5,5 млн гривень.
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