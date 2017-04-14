У Тернополі “накрили” підпільний арсенал. ФОТО

14/04/2017 Розмір тексту:

Службою безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою із незаконного обігу вилучено арсенал зброї та боєприпасів, що зберігалися у помешканні одного із тернополян.

Про це повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Під час обшуку квартири мешканця обласного центру правоохоронці вилучили гвинтівку ТОЗ-8, дві гранати Ф-1, одну гранту РГД-5, запали до них та понад 180 набоїв різного калібру. Згідно із попередніми даними останній мав намір збути небезпечні предмети жителям Тернополя.

За матеріалами СБУ прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до потрапляння засобів ураження у відкритий обіг.