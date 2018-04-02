У Тернополі “накрили” два підпільні цехи, де виробляли горілку і коньяк. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за 204 ст. КК України, було проведено обшуки в трьох приміщеннях, розташованих у м. Тернопіль, де виготовлялися і зберігалися фальсифіковані горілка і коньяк з використанням підроблених марок акцизного податку. А також в одному з приміщень в м. Ужгород, де закуповувалася сировина для виробництва коньяку і збувалася вже готова продукція. Алкоголь продавали під виглядом відомих торгових марок.

В результаті обшуків було виявлено та вилучено 1750 літрів коньячної та горілчаної продукції, розлитої в скляну тару та обклеєну підробленими марками акцизного податку; 500 літрів спирту; 150 літрів спиртової суміші (купажу), 4400 підроблених марок акцизного податку, а також обладнання, що забезпечує масове виробництво.