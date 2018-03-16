У Тернополі нагородили воїнів-добровольців

16/03/2018 0
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На Театральному майдані Тернополя відбулася урочиста академія з нагоди Дня українського добровольця. У центрі міста зібралися учасники бойових дій, представники духовенства, громадських організацій та керівники міста й області.

Учасники добровольчих формувань отримали нагороди та подарункові сертифікати; відзнаки вручили бійцям, які захищали суверенітет і державну цілісність.

«Звісно, це важливий день для нас всіх, особливо для тих хто служив або служить у добровольчих батальйонах. Цими днями згадуємо все те, що довелося пережити під час бойових дій, а також наші перші бойові спроби, коли вперше взяли в руки автомати. Насправді, нам не подобається брати зброю до рук, але ситуація в країні така, що по-іншому захистити нашу державу ніяк», – каже воїн-доброволець Петро Орішко.

Також на Театральному майдані представили  стрілецьку зброю та  військову техніку.

Софія Романська

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