У Тернополі нагородили податківців, котрі несли службу в зоні АТО

07/04/2017 Розмір тексту:

Нещодавно в приміщенні Головного управління ДФС у Тернопільській області за участю голови Тернопільської ОДА Степана Барни та заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Ігоря Вонса відбулась урочиста зустріч та відзначення працівників податкової міліції Тернопільщини, які перебували у зоні проведення антитерористичної операції.

Протягом двох років в небезпечних для життя умовах 27 працівників виконували свої обов’язки у складі спецпідрозділу податкової міліції «Фантом».

«Сьогодні ми зібрались тут, щоб вкотре подякувати та нагородити наших працівників, які проходили службу в зоні АТО. Ви впродовж цих років проявляли мужність й гідно представили нашу службу», – зі вступним словом розпочав захід начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Зокрема, наші колеги у складі мобільних груп здійснювали патрулювання на лінії розмежування, несли службу на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, контролювали вантажошляхи, автомобільні та залізничні переїзди, перешкоджаючи незаконному переміщенню через «умовний» кордон на сході країни товарів та грошових коштів, які використовувались для фінансування терористичної діяльності.

Одинадцять працівників нагородили медалями «За службу Україні» та подяками Тернопільської обласної державної адміністрації. У своїй промові очільник ОДА Степан Барна зазначив: «Гарантую кожному підтримку. Ми не можемо залишати осторонь людей, котрі захищали цілісність нашої держави».

Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області