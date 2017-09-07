У Тернополі нагородили кращих підприємців

07/09/2017 Розмір тексту:

Третього вересня своє свято відзначили ті, хто, не зважаючи на ризики та непросту економічну ситуацію в країні, не бояться вести власну справу, – підприємці. Вже стало доброю традицією з нагоди Дня підприємця вітати кращих представників бізнес-структур Тернопільщини, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

Щоб проаналізувати чинні та необхідні програми розвитку бізнесу, оцінити соціальну роль підприємництва, а також поділитися власним досвідом, сьогодні, 6 вересня у Тернополі зустрілися представники бізнесу, керівництво області, громадські активісти, представники програм USAID та гості.

Відзнаками обласної ради та обласної державної адміністрації кращих підприємців області з нагоди свята нагородили перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак та заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

Вітальним словом, подяками та букетами квітів привітав представників бізнесу й заступник начальника Головного управління ДФС в області Сергій Господарик.

«Ви ті, хто готовий брати на себе відповідальність, проявляти наполегливість, шукати нове і вперто йти до успіху. Приватна ініціатива підприємців є головною рушійною силою будь-якої економіки. Злагода та порозуміння між тими, хто збирає податки, і тими, хто їх сплачує в умовах реформування податкової системи є важливим чинником фінансової стабільності нашої держави. Тож зі святом вас, шановні підприємці. Миру, добробуту, злагоди вам і вашим родинам. Нових успіхів та здобутків, здійснення всіх мрій і задумів», – звернувся до присутніх заступник начальника фіскального відомства.

За сумлінне виконання зобов’язань перед державою, популяризацію на власному прикладі добровільності у сплаті податків та з нагоди Дня підприємця подяками нагороджено керівників десятьох підприємств нашого краю.

Як зазначив Сергій Степанович, саме завдяки зусиллям й ініціативі представників бізнесу на Тернопільщині розвивається підприємництво, збільшуються надходження до державної та місцевих скарбниць, створюються нові робочі місця. Усе це дає можливість належно вирішувати актуальні соціально-економічні проблеми Тернопільщини.

Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області