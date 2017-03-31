У Тернополі нахабний молодик пограбував ломбард

31/03/2017 Розмір тексту:

Вчора ми писали про затримання оперативниками Тернопільського відділу поліції серійного крадія та грабіжника. Сьогодні задокументовано ще один факт грабежу, вчинений 32-річним тернополянином.

Внісши заставу і вийшовши на волю, зловмисник не гребував нічим, що приносило дармовий дохід: і до крамниць лазив, і виносив з чужих помешкань техніку, навіть мобільний у неповнолітнього вирвав.

Поліцейські встановили: пограбування ломбарду – теж справа рук раніше судимого лиходія. Зайшовши до приміщення, зловмисник буквально вирвав з рук працівниці два мобільні телефони. Гаджети були недешеві – їхня вартість майже дев’ять тисяч гривень.

Нагадаємо, зловмисник на даний час перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, адже затриманий в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження, розпочате за частиною третьою статті 185 та частиною першою статті 186 Кримінального кодексу, триває, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.