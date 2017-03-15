У Тернополі набирає обертів черговий будівельний конфлікт. ВІДЕО

15/03/2017 Розмір тексту:

Будівельний конфлікт на вулиці Симоненка,1 у Тернополі.

Мешканці проти зведення житлового будинку у себе під вікнами, повідомляє ТВ-4. Кажуть – таке будівництво порушує усі норми і правила, адже ні дитячий майданчик, ні місце для паркування там не передбачені.

Люди бояться, що посягнуть і на їх територію, та заберуть частину зеленої зони, а також, що багатоповерхівка закриє їх від сонця. Забудовник, у свою чергу, не бачить проблеми і каже: має усі дозвільні документи, аби найближчим часом розпочати будівництво.