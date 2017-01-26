У Тернополі на вокзалах безкоштовно роздають канапки. ФОТО

26/01/2017 Розмір тексту:

Канапки із сиром та ковбасою вкотре роздавали в Тернополі на залізничному вокзалі, автостанції та інших людних місцях. Благодійну ініціативу започаткувала молодь з організації “Обнова”.

Активісти кажуть, що акція щотижнева і її мета допомогти потребуючим жителям міста та області, а також тим, хто очікує на автобус чи потяг, пише Доба.

— Метою даної акції є допомога голодним потребуючим людям, які очікують на автобус, поїзд, чи перебувають в даний час на вокзалах. Кожного четверга в обідний час група небайдужих молодих людей закупляє необхідні продукти та готує канапки. Потім їх розносять на з/д вокзалі та автостанції, – кажуть активісти.

Долучитись і допомогти активістам можуть усі охочі.

— Велике прохання до тих, хто може пожертвувати хоча б по 10-20 грн на продукти, передати гроші в руки чи перечислити на картку попередньо звертайтеся до Христини або по тел. (097) 98 196 14, – зазначають організатори акції.