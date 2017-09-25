У Тернополі на тротуарі знайшли пакет, вміст якого міг вбити багатьох людей
25/09/2017 0
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На вулиці Шептицького тернополянин помітив пакет на тротуарі, всередині якого був артилерійський снаряд.
Про небезпечну знахідку небайдужий повідомив правоохоронців, пише TeNews.
Це трапилося у понеділок, 18 вересня, близько 17-ї години. Прибувши за вказаною адресою, патрульні огородили пакет, викликали рятувальників та вибухотехніків.
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